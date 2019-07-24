Полиция задержала Навального в день рождения его жены

Выходящего из дома Алексея Навального задержали правоохранительных органы. Об этом он рассказал в инстаграме.

По словам Навального, он выходил из дома на пробежку и собирался купить букет цветов жене, так как у нее 24 июля день рождения.

«Правду говорят, что спорт иногда вреден», — сказал Навальный.

Однако внезапно появилась полиция, задержала его и повезла в отделение.

Как отмечает Навальный, в настоящее время он находится в отделении полиции по Даниловскому району.

Ранее Навального задержали на акции в центре Москвы.