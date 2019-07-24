Жириновский рассказал, при каких условиях дела в России пойдут лучше

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал «заканчивать с монополиями в любой сфере: идеологии, экономике и партийной демократии».

«Коммунизм может выиграть войну, и мы ее выиграли в 1945 году, но в мирное время мы все проигрываем.

Это было вредно и не нужно, граждане земли не хотят ни силовой демократии, ни ограничений, ни навязывания идеологии, ни гонений.

Из-за этого от нас отказалась Восточная Европа, бывшие советские республики и арабский мир. Потому что нет ничего хорошего в авторитарных, однопартийных режимах.

Нужно заканчивать с монополиями в любой сфере: идеологии, экономике и партийной демократии, чтобы была хотя бы двух-, трехпартийная система и сразу дела пойдут лучше», - заявил Жириновский.