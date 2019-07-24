В России придумали способ для улучшения отношений с Европой

Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что знает, как улучшить отношения страны с ЕС. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По его мнению, взаимоотношения российской стороны и Евросоюза улучшатся, когда ЕС накопит «критическую массу политической воли. Он отметил, что в настоящее время между сторонами есть диалог, но от далек от идеала. Постпред считает, что все зависит от настроя стран ЕС в отношении России.

Также Чижов подчеркнул, что в настоящее время есть все шансы на то, что диалог России и Евросоюза станет лучше, но точные сроки сдвига в лучшую сторону назвать сложно.

Ранее сообщалось, что в ЕС признали необходимость диалога с РФ.