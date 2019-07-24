Володин призвал президента Грузии «публично ответить» за хамство в адрес россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за риторику, направленную против российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, обвинения Москвы в агрессии и оккупации оскорбляют россиян и не могут «оставить их равнодушными». Политик также призвал Тбилиси заняться безопасностью туристов.
«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — заявил Володин.
Ранее председатель Госдумы также подчеркнул, что Россия находится в первой тройке стран по числу туристов в Грузии. По его словам, поэтому о них нужно заботиться и создавать для приезжих необходимые условия.