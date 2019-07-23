У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Володина, негативное отношение, которое происходит со стороны Грузии неприемлемо между двумя странами при наличии экономических, туристических и исторических связей.

Спикер Госдумы отметил, что Россия для Грузии «много делает». По его словам, только доля участия Москвы в товарообороте Грузии составляет 20% от всего ВВП республики.

Володин также подчеркнул недопустимость такого отношения «страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила».

Ранее Грузии объявили условие для отмены российских санкций.