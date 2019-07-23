Трамп оценил важность диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность ведения диалога с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

С таким заявлением он выступил на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA, которая проходила в Вашингтоне.

Американский лидер отметил, что диалог должен вестись без искусственных препятствий.

Трамп также заявил, что у Вашингтона должна быть возможность работать с Москвой.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России.