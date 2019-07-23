ФБР обвинило Россию во вмешательстве в американские выборы

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США, сообщает РИА «Новости».

На вопрос, продолжает ли Россия вмешиваться в избирательный процесс в США, он ответил положительно.

По мнению главы ФБР, Россию «недостаточно сдерживают».

«Пока мы их не остановим, они будут пытаться делать это», — заявил Рэй.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.

Ранее сообщалось, что США будут патрулировать Ормузский пролив назло Ирану.