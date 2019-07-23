Володин оценил выборы в Раду

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждать прошедшие парламентские выборы на Украине пока не стоит. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам спикера, Верховной раде Украины сначала нужно принять конкретные решения в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения минских договоренностей, а потом уже будет можно пообщаться на тему выборов.

«Вот будут решения, будем их обсуждать», — прокомментировал Володин.

Кроме того, спикер Госдумы отметил, что выборы являются сугубо внутренним делом Украины. Как отмечает Володин, Россия не вмешивается в них и никогда не собиралась этого делать.

Ранее сообщалось, что партия Президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в парламент.