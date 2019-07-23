Пушков напомнил Джонсону о русофилии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере предсказал будущее Британии и России при Борисе Джонсоне.

Ранее стало известно, что Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Пушков отметил, что прадед Джонсона родом из Российской империи. Сам Джонсон называет себя «убежденными русофилом».

Однако Пушков отметил «странную любовь» Джонсона к России, которую он интенсивно атакует.

По его мнению, улучшения отношений двух стран не предвидится.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на избрание Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании.