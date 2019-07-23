Украине предрекли государственный переворот

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опасается, что националистические силы страны попробуют взять реванш и устроят очередной государственный переворот. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правые силы могут попытаться «захватить власть и установить еще более кровавый режим». Это может произойти при очередном промахе команды Зеленского, которая работает «непрофессионально».

Азаров также отметил, что Порошенко, которому удалось прорваться в Раду, ждет именно такого промаха от действующего президента.

«Расчет Порошенко и всех сил — сделать так, чтобы Зеленский и вся команда провалились», — заявил он.

Отвечая на реплику депутата ЛДПР Владимира Жириновского о возвращении Украины в состав РФ, он сказал, что политических сил, которые готовы организовать этот процесс он не видит.

Ранее сообщалось, что Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России.