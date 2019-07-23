NYT: в США испугались сближения России и Китая

В недавно опубликованном информационном документе Пентагон предупредил о том, что российский президент Владимир Путин может разыграть против США китайскую карту. Как отмечает The New York Times, речь идет о стратегии, настраивающей двух соперников России друг против друга.

Газета замечает, что после введения антироссийских санкций Москва и Пекин сблизились, все чаще находя точки соприкосновения. Постоянные взаимоотношения стран могут обернуться для Вышингтона сложными проблемами. По мнению профессор школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США Джона Аркиллы, дальнейшее сближение России и КНР может перевернуть мировой порядок и американское влияние с ног на голову. Москва и Пекин заключили более двух десятков соглашений, с 2013 года лидеры стран встречались почти 30 раз, также стороны проводят совместные военные учения. Кроме того, у стран схожее отношение к Ирану и КНДР, они часто одинаково голосуют в ООН.

В докладе Пентагона подчеркивается, что американская сторона недостаточно оперативно противодействует российским и китайским усилиям. В долгосрочной перспективе отношения России и КНР будут представлять для США еще более серьезную опасностью. Издание замечает, что желание президента США Дональда Трампа укрепить отношения с российской стороной, чтобы прекратить ее сближение с Китаем, является правильным, однако при этом лидер не должен игнорировать «негативное воздействие » на демократию США.