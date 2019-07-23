Путин приказал чиновникам мониторить СМИ

Президент России Владимир Путин посоветовал губернаторам мониторить сообщения СМИ о нарушениях законодательства, прав, свобод и интересов граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Кремля.

По мнению российского лидера, местным властям необходимо следить за такими новостями в медиа и разработать механизм эффективных мер реагирования на эти нарушения.

Ранее сообщалось, что Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений.