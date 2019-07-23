Стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму. Тестовое голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00, передает Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Его задача — выявить возможные технические нюансы и ошибки, а также убедиться, что предлагаемый интерфейс максимально удобен и понятен пользователям. При возникновении каких-либо проблем и вопросов участники голосования смогут обратиться в службу поддержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

Для участия в тестировании необходимо было подать заявку на портале mos.ru с 18 по 22 июля. Участие в тестировании принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона. Во время тестирования горожанам предстоит ответить на один вопрос: «Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?»

Сегодняшняя проверка — уже вторая. Первое тестирование состоялось 11 июля. Студенты 93 столичных вузов опробовали систему на выборах лучшего председателя студенческого совета города. По итогам были выявлены технические недочеты сетевой связности. Их устранением занялись специалисты. Также систему проверяют на прочность программисты и специалисты по информационной безопасности.