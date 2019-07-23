Южная Корея выразила протест России из-за вторжения самолета
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Глава управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён выразил протест из-за якобы произошедшего нарушения российским военным самолетом воздушного пространства, передает РИА «Новости».
Протест был направлен секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.
Сеул пригрозил Москве «намного более сильные меры», если такая ситуация повторится.
Ранее министерство обороны Южной Кореи заявило, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны.
Российские власти пока не комментировали это обвинение.