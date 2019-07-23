В Госдуме оценили слова Турчинова о желании украинцев «стать рабами»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, обвинившего украинцев в желании «стать рабами», это обида. Об этом он рассказал RT.

По словам депутата, украинцы хотят общаться с Россией, несмотря на «оголтелую пропаганду, так как им надоело, что их интересы не учитывают политики.

Таким образом, украинцы проголосовали за смену элит, и Турчинов за это на них обиделся.

«В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки», — отметил Белик.

Ранее Турчинов удивился, когда узнал, что на досрочных выборах в Раду большое число голосов набрали якобы пророссийские партии.