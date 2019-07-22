Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева. Об этом пишет Nation News.

Эфир российской передачи транслировали в одном из столичных украинских букмекерских клубов.

По словам журналиста издания «Апостроф», скорее всего темой передачи было обсуждение прошедших выборов в Верховную раду.

Он отметил, что на Украине недопустимо показывать программы с «вражеской пропагандой» и пожаловался на букмекерский клуб в СБУ.