Трамп заявил о лжи в адрес шпионов ЦРУ
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Президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана во лжи из-за заявления о шпионах ЦРУ.
В своем твиттере он отметил, что подобные слова — лживая пропаганда.
Он уточнил, что в сообщениях о поимке Ираном шпионов из ЦРУ нет ни слова правды, и обвинил «религиозный режим» Ирана в том, что в стране процветает бардак.
Ранее министерство информации и национальной безопасности Ирана проинформировало о задержании 17 человек, якобы занимавшихся шпионажем в пользу Соединенных Штатов.