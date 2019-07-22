Трамп заявил о лжи в адрес шпионов ЦРУ

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана во лжи из-за заявления о шпионах ЦРУ.

В своем твиттере он отметил, что подобные слова — лживая пропаганда.

Он уточнил, что в сообщениях о поимке Ираном шпионов из ЦРУ нет ни слова правды, и обвинил «религиозный режим» Ирана в том, что в стране процветает бардак.

Ранее министерство информации и национальной безопасности Ирана проинформировало о задержании 17 человек, якобы занимавшихся шпионажем в пользу Соединенных Штатов.