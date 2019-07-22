Шойгу обсудил с Кубой безопасность Карибов

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Основной темой встречи политиков стал вопрос обеспечения безопасности в Карибском регионе.

По словам Шойгу, российско-кубинские отношения играют значимую роль в сохранении защищенности и стабильности региона.

Также во время встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество стран.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового заместителя Сергея Шойгу.