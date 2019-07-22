Медведчук объяснил, зачем говорит по-русски на Украине

Украинский политик Виктор Медведчук объяснил, для чего намеренно использует в разговорах русский, а не украинский язык, передает ТАСС.

Он отметил, что делает это в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Медведчук добавил, что такой жест важен для тех, кто «понимает, что суть не в языке».

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что Украина стала нищей из-за соглашения об ассоциации с ЕС.

По его словам, экономика страны в ближайшие 10-15 лет не сможет быть конкурентоспособной.