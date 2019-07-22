Медведчук объяснил, зачем говорит по-русски на Украине
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Украинский политик Виктор Медведчук объяснил, для чего намеренно использует в разговорах русский, а не украинский язык, передает ТАСС.
Он отметил, что делает это в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Медведчук добавил, что такой жест важен для тех, кто «понимает, что суть не в языке».
Ранее Виктор Медведчук рассказал, что Украина стала нищей из-за соглашения об ассоциации с ЕС.
По его словам, экономика страны в ближайшие 10-15 лет не сможет быть конкурентоспособной.