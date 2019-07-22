В Госдуме оценили итоги выборов на Украине

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал итоги досрочных выборов в парламент на Украине, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, итогом выборов стало то, чего и хотел украинский лидер Владимир Зеленский, получить полную власть.

Он отметил, что Он сможет взять большинство в Раде ьез вхождения с блок с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком.

Однако депутат отметил, что пока неясно, будет ли Зеленский действовать решительно или с оглядкой на националистов.

Партия Зеленского в три раза обгоняет конкурентов по итогам подсчета 50% голосов.

Как идет подсчет голосов на Украине и каковы первые результаты, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.