Президент Туркмении поздравил врачей на фоне сообщений о его кончине

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в стране полностью искоренен ряд болезней и внедрены принципы здорового образа жизни.

Ранее различные источники заявили, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер. Отмечалось, что это произошло во время его отпуска. Однако в посольстве Туркмении в РФ назвали сообщения о смерти президента ложью.

По данным местных СМИ, глава государства в первый день отпуска завершил написание очередного, 11-го тома энциклопедического труда «Лекарственных растений Туркменистана».