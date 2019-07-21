Президент Туркмении поздравил врачей на фоне сообщений о его кончине
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в стране полностью искоренен ряд болезней и внедрены принципы здорового образа жизни.
Ранее различные источники заявили, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер. Отмечалось, что это произошло во время его отпуска. Однако в посольстве Туркмении в РФ назвали сообщения о смерти президента ложью.
По данным местных СМИ, глава государства в первый день отпуска завершил написание очередного, 11-го тома энциклопедического труда «Лекарственных растений Туркменистана».