Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.

Об этом Абэ заявил в ходе прямого телеэфира во время подсчета голосов после выборов в верхнюю палату парламента.

По его словам, она уйдет с поста премьера в 2021 году. До этого он бы хотел заключить мирный договор.

«Я хочу продвинуть вперед переговоры ... в ходе моего срока», — заявил Абэ.

Ранее источник сообщил, что Россия отказалась от диалога с Японией по Курильским островам.