Четыре избирательных участка «заминировали» на Украине

Правоохранительные органы Одесской области рассказали, что им поступило четыре сигнала о «минировании» избирательных участков в Беляевском районе города. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на источники.

Как отмечается, на места были направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. Они проверили объекты и не нашли никаких взрывных устройств и веществ.

21 июля, начались внеочередные парламентские выборы. Проголосовать на участках украинцы могут с 08.00 до 20.00.

Ранее сообщалось, что ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду.

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