Зеленский хочет снять неприкосновенность с депутатов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что создал проект закона о снятии депутатской неприкосновенности и хочет подать его на рассмотрение новой Раде. О этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что новая власть в Раде поможет ему снять неприкосновенность с депутатов.

До этого президент Украины уже говорил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетных для него.

Ранее сообщалось, что Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады.

Досрочные выборы в Верховную раду проходят сегодня, 21 июля.

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