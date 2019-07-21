Порошенко проголосовал за способную остановить «российский реванш» партию

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, кому отдал предпочтение на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-глава государства заявил, что поддержал партийную команду, которая способна остановить «российский реванш».

Он отметил, что члены этой политической силы способны двигать страну в Европейский союз и НАТО.

Порошенко назвал партию, за которую проголосовал, уникальной.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Раду.