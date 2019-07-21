Порошенко проголосовал за способную остановить «российский реванш» партию
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, кому отдал предпочтение на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Экс-глава государства заявил, что поддержал партийную команду, которая способна остановить «российский реванш».
Он отметил, что члены этой политической силы способны двигать страну в Европейский союз и НАТО.
Порошенко назвал партию, за которую проголосовал, уникальной.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Раду.