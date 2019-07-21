Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и сделала заявление

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала на избирательном участке в Киеве и заявила, что у Украины нет времени. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тимошенко, украинская сторона должна начинать действовать незамедлительно после выборов.

«Нет лишнего времени на эксперименты, нам реально нужно... действовать», — подчеркнула Тимошенко.

Она отметила, что до этого страна ошибалась при выборе лидеров клановой системы, но больше Украина ошибаться не может.

Ранее сообщалось, что избирательный участок загорелся на Украине.

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