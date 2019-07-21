Путин пообещал Асаду вместе бороться с террором в Сирии

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Президент России Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время... Президент России Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время...
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительное послание своему сирийскому коллеге Башару Асаду, в котором поздравил с 75-летнием установление дипломатических отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, российская сторона будет в дальнейшем оказывать Сирии содействие в защите суверенитета и обеспечивать безопасность и восстановление страны.

«Совместными усилиями нанесем окончательное поражение силам террора в Сирии», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в Кремле рассказали о содержании послания Путина Асаду.