Сфальсифицировать выборы попытались на Украине

В Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования и планировали их подсунуть в ящики для голосования. Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что инцидент произошел в школе г. Бахмут. Члены комиссии могли в любой момент вписать нужные им фамилии кандидатов и название партии в бланки и сдать их.

Как отмечается, они залили чернилами подписанные протоколы, чтобы скрыть следы преступления.

В настоящее время в отношение них уже открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК Украины. Причастным к деянию грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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