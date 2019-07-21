Замглавы МИД России встретился с Мадуро

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, встреча состоялась на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

По словам Рябкова, партнерство между Москвой и Каракасом является непоколебимым, а Россия полностью поддерживает Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что присутствие компаний из России в Венесуэле расширится. Речь идет о расширении присутствия компаний из России в таких сферах, как фармацевтика, машиностроение, добывающая промышленность и машиностроение.