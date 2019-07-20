ЛНР назвала провокацией обстрел Донбасса
В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) прокомментировали срыв перемирия в Донбассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в ЛНР обстрел Первомайска оценили как провокацию перед перемирием, в частности провокацией в адрес Народной милиции ЛНР.
Власти ЛНР подчеркнули, что всегда были сторонниками режима перемирия.
Уточняется, что в ЛНР призвали ОБСЕ задокументировать факт обстрела и призвали сторонников минских договоренностей «образумить» Киев.
Ранее сообщалось, что в Донбассе сорвано перемирие.