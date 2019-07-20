ЛНР назвала провокацией обстрел Донбасса

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В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) прокомментировали срыв перемирия в Донбассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в ЛНР обстрел Первомайска оценили как провокацию перед перемирием, в частности провокацией в адрес Народной милиции ЛНР.

Власти ЛНР подчеркнули, что всегда были сторонниками режима перемирия.

Уточняется, что в ЛНР призвали ОБСЕ задокументировать факт обстрела и призвали сторонников минских договоренностей «образумить» Киев.

Ранее сообщалось, что в Донбассе сорвано перемирие.