Кандидата в депутаты чуть не убили на Украине

В украинском Николаеве неизвестные напали на кандидата в депутаты на внеочередных выборах в парламент, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина возвращался домой, когда на него напали два человека.

Преступники ударили потерпевшего по голове и сбежали.

По словам кандидата, нападавшие ничего не требовали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.