Эксперт назвал верным разделение саммита ШОС — БРИКС на Петербург и Челябинск

Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов дал оценку разделению саммита ШОС — БРИКС на два города: Петербург и Челябинск.

«Это верное управленческое решение, потому что, во-первых, увеличилось количество участников саммита, во-вторых, масштабные строительные проекты в Челябинске при предыдущем губернаторе очень медленно реализовывались.

Выяснение причин происходящего довело до обысков со стороны ФСБ. К тому же у России уже есть опыт проведения международных мероприятий самого высокого уровня в нескольких регионах, например – чемпионат мира по футболу.

В данном случае, говоря про ШОС и БРИКС, иностранные гости саммита получат более расширенное представление о России. С одной стороны – Санкт-Петербург, наши морские ворота в Европу, одна из главных туристических визитных карточек страны.

С другой стороны – Челябинск, столица металлургии и добывающей промышленности, один из опорных промышленных регионов. Сейчас мы будем чаще видеть рядом две фамилии — Беглов и Текслер. Соратник президента, старая гвардия и новые кадры», — отметил Баширов.