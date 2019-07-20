<img src="//img.gazeta.ru/files3/127/12036127/RTX6G74E-pic905-895x505-62563.jpg">

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу. Об этом он сообщил в твиттере.

По его словам, Соединенные Штаты намерены и дальше оказывать давление на венесуэльское государство.

Причем он отметил, что ограничительная политика в отношении Венесуэлы будет продолжаться до тех пор, пока президент страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.

«США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — подчеркнул Болтон.

Свое заявление Болтон сделал после того, как власти США ввели очередные санкции против Венесуэлы. На этот раз под санкции попали четыре венесуэльца.

Ранее Мадуро сделал неожиданное заявление об оппозиции.