Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу. Об этом он сообщил в твиттере.
По его словам, Соединенные Штаты намерены и дальше оказывать давление на венесуэльское государство.
Причем он отметил, что ограничительная политика в отношении Венесуэлы будет продолжаться до тех пор, пока президент страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.
«США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — подчеркнул Болтон.
Свое заявление Болтон сделал после того, как власти США ввели очередные санкции против Венесуэлы. На этот раз под санкции попали четыре венесуэльца.