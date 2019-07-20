Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства раскритиковал работу по информированию населения, а также он остался недоволен распределением гуманитарной помощи в регионе.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.

По последним данным, из-за наводнения погибли 22 человека, пострадали 353 человека.

Ранее Путин потребовал подключить армию к борьбе с наводнением в Иркутской области.