Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства раскритиковал работу по информированию населения, а также он остался недоволен распределением гуманитарной помощи в регионе.
Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.
По последним данным, из-за наводнения погибли 22 человека, пострадали 353 человека.
Ранее Путин потребовал подключить армию к борьбе с наводнением в Иркутской области.