Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

На сайте Кремля появилось интервью американского режиссера Оливера Стоуна с российским лидером Владимиром Путиным, которое состоялось еще 19 июня.

В ходе интервью Стоун попросил Путина стать крестным его дочери.

В ответ на это глава государства поинтересовался, хочет ли она быть православной.

Кинорежиссер подчеркнул, что он сделает ее православной.

Он также уточнил, что его дочь является верующей, воспитана в христианской традиции, и что крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».

Ранее Путин рассказал Стоуну о тайне Керченского пролива.