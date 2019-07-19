Путин оценил возможность отравления Скрипаля спецслужбами Британии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию относительно отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не верит в то, что британские спецслужбы могли отравить Скрипаля.

Он отметил, что если бы спецслужбы Британии хотели это сделать, то сделали бы.

Также, отвечая на вопрос, где сейчас может находиться Скрипаль, глава государства отметил, что понятия не имеет.

«Он же шпион, он все время прячется», — пояснил Путин.

Ранее Путин рассказал о российском наказании Скрипаля.

В 2018 году в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью. Британия обвинила в случившемся Россию, одна та отвергает все обвинения.