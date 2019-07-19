Лукашенко выразил надежду на европейское будущее

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Еврокомиссии, а также выразил надежду на углубление диалога с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Согласно пресс-службе, Лукашенко отметил профессионализм и личные качества фон дер Ляйен.

По его мнению, они помогут в ходе консолидации стран на основании таких принципов, как мир, независимость и устойчивое развитие.

В поздравлении также отметили, что глава государства понадеялся на углубление сотрудничества между республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину уладить все вопросы.