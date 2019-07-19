Путин потребовал от чиновников не хамить гражданам

Президент России Владимир Путин потребовал от властей не допускать хамства при общении с гражданами и относиться к ним с уважением. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам президента, главной задачей властей любого уровня является создание для людей достойных условий для жизни, тем более если они попали в трудную жизненную ситуацию.

«На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство», — заявил лидер РФ.

Путин также попросил представителей власти уважительно и с пониманием относиться к людям.

Ранее сообщалось, что Путин удивился тому, что пострадавшие от паводка не получили выплаты.