Зеленского не устроил посол в США
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении 11 украинских послов. Об эттом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что среди отстраненных от должности дипломатов также был посол в США Валерий Чалов.
Уточняется, что в увольнительном указе также находились посол в Иордании, в Парагвае, Уругвае, Чили.
Кроме того, с должностей были сняты украинские послы во Вьетнаме, в Туркменистне, в ЮАР, в Марокко и другие.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил 22 чиновника.