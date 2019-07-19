Зеленского не устроил посол в США

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении 11 украинских послов. Об эттом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди отстраненных от должности дипломатов также был посол в США Валерий Чалов.

Уточняется, что в увольнительном указе также находились посол в Иордании, в Парагвае, Уругвае, Чили.

Кроме того, с должностей были сняты украинские послы во Вьетнаме, в Туркменистне, в ЮАР, в Марокко и другие.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил 22 чиновника.