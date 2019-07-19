У Зеленского рассказали, с кем хотят коалиция в Раде

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Партия президента Украины «Слуга народа» хочет создать коалицию со «Голосом» Святослава Вакарчука и, возможно, с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко.

Об эмтом завил первый помощник президента Украины Сергей Шефир, сообщает «Униан».