Россия вынесла решение по винным санкциям в отношении Грузии
close
Заместитель главы МИД России Григорий Карасин проинформировал, что на сегодняшний день тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта. Об этом информирует РИА «Новости».
По словам Карасина, Россия старается очень осторожно подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран, так как сама находится под многолетним давлением санкций.
Кроме того, заместитель главы МИД отметил временный характер запрета авиаперевозок в Грузию и подчеркнул, что «Россия по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений».