Порошенко уличили в вечерних разговорах с Медведчуком

Экс-президент Украины Петр Порошенко находится в абсолютном диалоге с главой политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, сообщает LB.ua.

Об этом рассказал премьер страны Владимир Гройсман.

Он добавил, что политики регулярно общаются по вечерам, сверяют часы, и намерены делать это в дальнейшем.