В «Слуге народа» раскрыли позицию Зеленского по Донбассу

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РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский решительно настроен на завершение конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

Об этом рассказал председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Он пояснил, что прекращение войны — главная задача любой политической силы.

Политик добавил, что в окружении Зеленского это понимают и предпринимают конкретные шаги для успеха.

По словам Разумкова, позиция украинского президента относительно ситуации «дает уверенность в урегулировании конфликта».