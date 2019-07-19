В «Слуге народа» раскрыли позицию Зеленского по Донбассу
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Украинский лидер Владимир Зеленский решительно настроен на завершение конфликта в Донбассе, передает ТАСС.
Об этом рассказал председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он пояснил, что прекращение войны — главная задача любой политической силы.
Политик добавил, что в окружении Зеленского это понимают и предпринимают конкретные шаги для успеха.
По словам Разумкова, позиция украинского президента относительно ситуации «дает уверенность в урегулировании конфликта».