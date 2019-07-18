Путин одобрил подключение Европы к урегулированию в Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за подключение европейских партнеров к процессу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что приветствует такое развитие событий и считает взаимодействие позитивным решением.

Во время встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктором Медведчуком он также поблагодарил политика за открытость. Медведчук проинформировал Путина о своих контактах в Страсбурге с депутатами Европарламента.

«То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении», - подытожил Путин.

Ранее Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу.