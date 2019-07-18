Макрон оценил переговоры Путина и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным одобрил первые конструктивные переговоры президентов России и Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В телефонном разговоре главы стран обсудили основные международные и региональные кризисы.

«Что касается Украины, президент республики приветствовал первый конструктивный обмен мнениями между президентами России и Украины», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.