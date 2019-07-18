Песков оценил идею Зеленского по обмену заключенными

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского об условиях по обмену удерживаемых лиц между странами. Об этом сообщает RT.

Песков заявил, что у российского и украинского представительства понимание формата обмена «всех на всех» отличается в некоторых аспектах.

Отмечается, что пресс-секретарь Путина подтвердил обсуждение вопроса обмена заключенными в ходе телефонных переговоров глав государств. В частности обсуждалась и формулировка обмена «всех на всех».

Представитель Кремля подчеркнул, что экспертам необходимо уменьшить разрыв в понятии для реализации действий в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией.