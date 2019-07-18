Песков назвал первый шаг для диалога между Россией и Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что могло бы стать первым шагом для нормализации отношений с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, все действия, вязанные с освобождением людей, будут только приветствоваться.

«Ну, конечно же, возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом», — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной. Украинский лидер заявил, что пока арестованные в России украинские моряки не вернуться на родину, диалог между странами не представится возможным.