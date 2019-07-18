Киев обвинил Москву в торпедировании своих мирных усилий

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Украина отреагировала на решение российской стороны об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Луганской и Донецкой областей. Заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В ведомстве сочли действия российской стороны «нескрываемым вмешательством» во внутренние дела Украины.

«Это провокация, совершенная в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации», — отмечается в заявлении.

В МИДе заявили о непризнании соответствующего указа и потребовали от Москвы прекратить «торпедировать мирные усилия» по разрешению ситуации в регионе. Также Киев призвал международное сообщество отреагировать на происходящее и усилить давление, чтобы «принудить» Москву к миру.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.