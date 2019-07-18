В Госдуме ответили на условие Зеленского по сотрудничеству с Россией

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова Зеленского о восстановлении диалога с Россией при условии возвращения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.

Бальбек заявил, что такие правила не помогут прийти к взаимопониманию. По его словам, Зеленский осведомлен о правилах, по которым действует весь мир, чтобы наладить отношения.

«Он тестирует нас на прочность, предлагая сделать шаг нам, а самому постоять», — сказал депутат.

Бальбек назвал предложение Зеленского «игрой в одни ворота», добавив, что российская сторона не услышала «ни слова» об освобождении незаконно задержанного журналиста Кирилла Вышинского.

Ранее Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией.