В Госдуме ответили на условие Зеленского по сотрудничеству с Россией
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова Зеленского о восстановлении диалога с Россией при условии возвращения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.
Бальбек заявил, что такие правила не помогут прийти к взаимопониманию. По его словам, Зеленский осведомлен о правилах, по которым действует весь мир, чтобы наладить отношения.
«Он тестирует нас на прочность, предлагая сделать шаг нам, а самому постоять», — сказал депутат.
Бальбек назвал предложение Зеленского «игрой в одни ворота», добавив, что российская сторона не услышала «ни слова» об освобождении незаконно задержанного журналиста Кирилла Вышинского.