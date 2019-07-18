Антонов обвинил США в развязывании визовой войны против России

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Американский посол в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в развязывании «визовой войны» против дипломатов из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, в прошлом году с американской территории был высланы в общей сложности 200 человек.

«Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава», — заявил Антонов.

Он добавил, что в настоящее время в США применяют систему разменов, когда при получении американской визы российским дипломатом, Россия должна выдать визу их дипломатов. Посол подчеркнул, что ситуация сложилась из-за решения США, при этом обе стороны испытывают проблемы. При этом Антонов заметил, что несколько раз обращался в Госдеп предлагал несколько «развязок», но в США требуют, чтобы Россия выдавал визы американцам, а вопрос с предоставлением виз россиянам готовы рассмотреть не раньше осени.

«Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны?» — задается вопросом Антонов.

Ранее сообщалось, что власти России не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы.